В Исландии проходят досрочные выборы в парламент

В Исландии после развала правительственной коалиции проходят досрочные парламентские выборы. Около 10 процентов из почти 270 тысяч избирателей отдали свой голос еще до основного дня голосования, который проходит в субботу, 30 ноября.

Из-за того, что в некоторых регионах страны прогнозируются обильные снегопады и сильный ветер, есть опасения, что некоторым избирателям будет сложно добраться до избирательных участков до их закрытия в 22.00 по местному времени (01.00 1 декабря по московскому времени).

Коалиционные партии в Ирландии утратили поддержку