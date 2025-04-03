В Иркутской области разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3

Экипаж Ту-22М3 из четырех человек катапультировался, но при приземлении один летчик погиб. Самолет, как утверждает Минобороны, упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет.
Повреждение линии электропередачи
По сведениям близкого к силовикам Telegram-канала Mash, Ту-22М3 упал в Усольском районе Иркутской области. При падении самолет задел линию электропередачи, в двух ближайших поселках пропало электричество.
Информацию о повреждении линии электропередачи позднее подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. „Самолет задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и 3 социально-значимых объекта. На месте работает бригада „Иркутской электросетевой компании“. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время - до утра“, - написал он в своем Telegram-канале.
Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Эти самолеты входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но они могут наносить удары и обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.
В августе 2024 года в Черемховском районе Иркутской области упал бомбардировщик Ту-22М. Пилот погиб.