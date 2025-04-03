В Иркутской области разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3

Экипаж Ту-22М3 из четырех человек катапультировался, но при приземлении один летчик погиб. Самолет, как утверждает Минобороны, упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет.

Повреждение линии электропередачи

По сведениям близкого к силовикам Telegram-канала Mash, Ту-22М3 упал в Усольском районе Иркутской области. При падении самолет задел линию электропередачи, в двух ближайших поселках пропало электричество.