2024.07.06 16:00

В Иране новым президентом станет реформатор Масуд Пезешкиан

 
Deutsche welle
Irano prezidento rinkimuose nugalėjo reformistų kandidatas Masoudas Pezeshkianas
Irano prezidento rinkimuose nugalėjo reformistų kandidatas Masoudas Pezeshkianas
ФОТО: Sobhan Farajvan | Scanpix

Во втором туре президентских выборов в Иране Пезешкиан победил исламского консерватора Саида Джалили. Пезешкиан пообещал улучшить отношения с Западом и расширить свободы иранцев.

В Иране умеренный реформатор Масуд Пезешкиан одержал победу на президентских выборах. „Пезешкиан, собравший большинство голосов, отданных на выборах в пятницу, - следующий президент Ирана“, сообщило министерство внутренних дел страны в субботу, 6 июля.

Пезешкин во втором туре выборов получил более 16 млн голосов, а его соперник - исламский консерваторов Саид Джалили - более 13 млн, объявили в избирательной комиссии.

Активность избирателей во втором туре составляла почти 50 процентов. В первом туре явка избирателей была на уровне 40 процентов. Это самый низкий показатель со времени Исламской революции 1979 года. Эксперты и критики расценили это как выражение недоверия избирателей к Исламской Республике.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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