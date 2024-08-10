В Иране казнили 29 человек за один день, говорят правозащитники

Норвежская организация Iran Human Rights сообщила, что 26 человек были казнены в тюрьме Гезельхезар в городе Кередж недалеко от Тегерана и еще трое — в городской тюрьме Кереджа.

По данным ООН, в этом году было приведено в исполнение по меньшей мере 345 смертных приговоров, среди которых 15 — в отношении женщин.

Казненные, среди которых были два гражданина Афганистана, были осуждены за убийства, наркотики и изнасилования.

Другие правозащитные группы, включая базирующееся в США информационное агентство Human Rights Activists (HRANA) и Центр по правам человека в Иране (CHRI), также подтвердили казнь по меньшей мере двух десятков человек в Кередже.