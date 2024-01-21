В Ираке базу США и союзников обстреляли ракетами

Как минимум 15 ракет было выпущено по военной базе Айн аль-Асад в иракской провинции Аль-Анбар, где располагаются силы международной коалиции по борьбе с "Исламским государством", которую возглавляет США. Об атаке сообщает в субботу, 20 января, агентство AFP. По данным СМИ, две ракеты поразили объекты на базе, в результате чего пострадал один военнослужащий из Ирака.