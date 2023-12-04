В Индонезии при извержении вулкана есть погибшие

Масштабное извержение вулкана Марапи на Суматре произошло днем 3 декабря.
По данным СМИ, при этом происходили выбросы вулканического пепла на высоту в три километра.
Когда началось стихийное бедствие, по данным спасательных служб, в районе вулкана находились в общей сложности 75 альпинистов. 49 из них удалось оперативно эвакуировать.
Некоторым из спасенных потребовалась медицинская помощь.
Вокруг извергающегося вулкана, высота которого составляет 2891 метр, спасатели установили трехкилометровую безопасную зону. В регионе в связи с извержением был объявлен второй уровень опасности по четырехуровневой системе Индонезии.
Deutsche Welle
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