В Индонезии при извержении вулкана есть погибшие

 
Deutsche Welle
Indonezija
Indonezija
ФОТО: Scanpix
В результате извержения вулкана Марапи в западной части индонезийского острове Суматра погибли как минимум 11 человек, передает агентство Reuters в ночь на понедельник, 4 декабря.

Масштабное извержение вулкана Марапи на Суматре произошло днем 3 декабря.

По данным СМИ, при этом происходили выбросы вулканического пепла на высоту в три километра.

Когда началось стихийное бедствие, по данным спасательных служб, в районе вулкана находились в общей сложности 75 альпинистов. 49 из них удалось оперативно эвакуировать.

Некоторым из спасенных потребовалась медицинская помощь.

Вокруг извергающегося вулкана, высота которого составляет 2891 метр, спасатели установили трехкилометровую безопасную зону. В регионе в связи с извержением был объявлен второй уровень опасности по четырехуровневой системе Индонезии.

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Источник
Deutsche Welle
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