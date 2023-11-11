В Индонезии обнаружили ехидну Аттенборо, которая долгие годы считалась вымершим видом

Эта разновидность ехидн получила свое название в честь британского натуралиста сэра Дэвида Аттенборо.

Исследователям Оксфордского университета удалось записать четыре коротких видео с длинноклювой ехидной, снятых фотоловушкой в Циклоповых горах Индонезии.

«Я испытал чувство эйфории, вся команда пребывала в эйфории», — рассказал Би-би-си об этом открытии биолог из Оксфордского университета Джеймс Кемптон.

«Это произошло в самый последний день нашей экспедиции, мы увидели ее на записи самой последней камерой, на самой последней SD-карте», — добавил он.

Джеймс Кемптон добавил, что переписывался об этом открытии с сэром Дэвидом Аттенборо, и что тот был «в полном восторге».

Джеймс Кемптон и его команда участвовали в многомесячной экспедиции по ранее не исследованным районам Циклоповых гор в Индонезии, где на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря растут труднопроходимые тропические леса.