В Индии вспышка смертельного вируса Нипах, передающегося от летучих мышей. Вакцины от него нет

Врач-эпидемиолог на условиях анонимности заявил The Insider, что озвученные в материале агентства проблемы очень серьезные, однако пока Нипах беспокоит только Индию и пандемия миру не грозит. При этом вспышка вируса может быть использована для ускорения подписания международного соглашения о предотвращении эпидемии, предложенного ранее.

По данным Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), чтобы остановить распространение болезни, потребовалось задействовать множество сил и на две недели частично изолировать девять деревень, а также обследовать более 53 тысяч домов на предмет выявления признаков заболевания. Представитель Европейской комиссии доктор Франсиско Перес-Каньядо заявил, что если власти не рассмотрят вопрос о профилактике, связав воедино здоровье животных, окружающую среду и здоровье человека, то остановить следующую пандемию не получится: «Когда наступит следующая пандемия, и у нас будут умирать миллионы и миллионы людей по всему миру, пусть это не будет связано с тем, что мы упустили эту деталь».

Вакцины от Нипаха нет. Быстрое появление вакцины от коронавируса создает у людей впечатление, что сделать вакцину — это раз плюнуть. На самом деле это очень сложный в научном отношении и дорогой процесс. Именно поэтому от большинства болезней нет и не будет никогда вакцин. Если же эта проблема по масштабу увеличится, то вакцину могут создать. Сейчас с этой проблемой столкнулись индийцы. Они решают ее относительно просто, потому что у них низкая заразительность — это особенность так называемых зоонозов, то есть болезней, которыми болеют животные и которые передаются людям.

Если учесть, что, как правило, люди, которые занимаются освоением джунглей, — это бедные люди, никто не хочет тратить средства на их защиту от внешних опасностей. Такая же проблема была с Панамским каналом — стройку остановили, потому что чуть ли не половина рабочих умерла, такие вещи происходят везде. Например, французы как-то остановили стройку из-за тропических болезней, в частности из-за желтой лихорадки.

«Поскольку в России мало летучих мышей, для нас эта проблема не очень видна, но в тех странах, где летучих мышей много, вроде Индии или Австралии, проблема заражения от летучих мышей вирусами существует давно. Люди начинают проникать в места, где живут другие животные со своими микробами и вирусами, заражаются и начинают болеть. Когда в Советском Союзе осваивали Сибирь , то тоже столкнулись с заболеваемостью — только клещевым энцефалитом — и это не единственный пример.

Люди болеют довольно тяжело, но, как правило, от одного человека к другому такие болезни передаются плохо. Первый коронавирус SARS был очень тяжелым, но относительно мало заразным. Тот коронавирус, который пришел в 2019 году, оказался уже более заразным, его перенесли больше людей. С вирусом произошла та же трансформация — сначала он был убийственным, а когда он стал более заразным, то стал переноситься как любая простая простудная инфекция. Так что сейчас индийцы могут разрешить все проблемы с этим вирусом путем ограничения контактов, то есть изоляцией.

Судя по той информации, которая есть сейчас, новую пандемию ожидать не стоит. Небольшое проникновение животных вирусов в популяцию человека происходит каждый год — но это только описанные случаи, а есть еще очень много неописанных. Например, когда это единичный случай: у человека была температура, диарея, но потом он выздоровел и всё. Так что пока эта история локальная и индийская.