В Индии вспышка смертельного вируса Нипах, передающегося от летучих мышей. Вакцины от него нет

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы остановить распространение болезни, потребовалось задействовать множество сил и на две недели частично изолировать девять деревень, а также обследовать более 53 тысяч домов на предмет выявления признаков заболевания. Представитель Европейской комиссии доктор Франсиско Перес-Каньядо заявил, что если власти не рассмотрят вопрос о профилактике, связав воедино здоровье животных, окружающую среду и здоровье человека, то остановить следующую пандемию не получится: «Когда наступит следующая пандемия, и у нас будут умирать миллионы и миллионы людей по всему миру, пусть это не будет связано с тем, что мы упустили эту деталь».
Врач-эпидемиолог на условиях анонимности заявил The Insider, что озвученные в материале агентства проблемы очень серьезные, однако пока Нипах беспокоит только Индию и пандемия миру не грозит. При этом вспышка вируса может быть использована для ускорения подписания международного соглашения о предотвращении эпидемии, предложенного ранее.
«Поскольку в России мало летучих мышей, для нас эта проблема не очень видна, но в тех странах, где летучих мышей много, вроде Индии или Австралии, проблема заражения от летучих мышей вирусами существует давно. Люди начинают проникать в места, где живут другие животные со своими микробами и вирусами, заражаются и начинают болеть. Когда в Советском Союзе осваивали Сибирь, то тоже столкнулись с заболеваемостью — только клещевым энцефалитом — и это не единственный пример.
Если учесть, что, как правило, люди, которые занимаются освоением джунглей, — это бедные люди, никто не хочет тратить средства на их защиту от внешних опасностей. Такая же проблема была с Панамским каналом — стройку остановили, потому что чуть ли не половина рабочих умерла, такие вещи происходят везде. Например, французы как-то остановили стройку из-за тропических болезней, в частности из-за желтой лихорадки.
Вакцины от Нипаха нет. Быстрое появление вакцины от коронавируса создает у людей впечатление, что сделать вакцину — это раз плюнуть. На самом деле это очень сложный в научном отношении и дорогой процесс. Именно поэтому от большинства болезней нет и не будет никогда вакцин. Если же эта проблема по масштабу увеличится, то вакцину могут создать.
Сейчас с этой проблемой столкнулись индийцы. Они решают ее относительно просто, потому что у них низкая заразительность — это особенность так называемых зоонозов, то есть болезней, которыми болеют животные и которые передаются людям.
Люди болеют довольно тяжело, но, как правило, от одного человека к другому такие болезни передаются плохо. Первый коронавирус SARS был очень тяжелым, но относительно мало заразным. Тот коронавирус, который пришел в 2019 году, оказался уже более заразным, его перенесли больше людей. С вирусом произошла та же трансформация — сначала он был убийственным, а когда он стал более заразным, то стал переноситься как любая простая простудная инфекция. Так что сейчас индийцы могут разрешить все проблемы с этим вирусом путем ограничения контактов, то есть изоляцией.
Судя по той информации, которая есть сейчас, новую пандемию ожидать не стоит. Небольшое проникновение животных вирусов в популяцию человека происходит каждый год — но это только описанные случаи, а есть еще очень много неописанных. Например, когда это единичный случай: у человека была температура, диарея, но потом он выздоровел и всё. Так что пока эта история локальная и индийская.
Но есть и вторая сторона. Во время пандемии китайского коронавируса человечество показало себя не с лучшей стороны. Всемирная организация здравоохранения, поддержанная многими учеными, взялась за то, чтобы найти какое-то организационное решение для этой проблемы. И они пошли по пути создания международного договора. Идея ООН предполагала, что если возникнет пандемия, то ВОЗ по команде будет принимать обязательные решения для всего человечества.
И сейчас это является предметом споров — в этом договоре предлагается после объявления пандемии отменить патенты на лекарства, нужные для лечения этой болезни. Фармкомпании на такое не согласны. И правительства стран, в которых эти компании работают, тоже не испытывают восторга от этой идеи. Я думаю, что эта информация и индийская история может быть использована как аргумент в пользу международного договора, чтобы обратить внимание на его необходимость».
В марте эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди в интервью El Pais заявлял, что птичий грипп H5N1 может приобрести способность распространяться от человека к человеку, что, вероятно, приведет к новой пандемии, к которой человечеству следует быть готовым. Коронавирус был «большими учениями» в сравнении с тем, что могут принести человечеству мутации птичьего гриппа H5N1, отмечал тогда в беседе с «Ведомостями» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Василий Власов объяснил The Insider, что многие варианты птичьего гриппа, приходя к человеку, действительно оказываются убийственными, при этом вакцину начнут делать только в случае развития эпидемии.