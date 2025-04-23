2025.04.23 10:20

В Индии в результате атаки боевиков убиты минимум 26 человек

 
Deutsche Welle
AFP žurnalistai pranešė apie gausiai dislokuotas saugumo pajėgas netoli išpuolio vietos Pahalgame
AFP žurnalistai pranešė apie gausiai dislokuotas saugumo pajėgas netoli išpuolio vietos Pahalgame
ФОТО: EPA-ELTAFAROOQ KHAN | Epa - Elta

В туристическом городе Пахалгам убиты по меньшей мере 26 человек, сообщают индийские СМИ. По их данным, ответственность за атаку взяла повстанческая группировка, поддерживаемая Пакистаном.

В индийском туристическом городе Пахалгам во вторник, 22 апреля, были убиты по меньшей мере 26 человек в результате нападения группы боевиков. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV и газета Greater Kashmir со ссылкой на официальные источники. Власти пока не сообщали о количестве жертв.

Большинство погибших были туристами. Также сообщается о нескольких раненых, они доставлены в больницу, отмечает агентство AFP.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил это „отвратительное преступление“ и подчеркнул, что виновные будут наказаны. Глава администрации союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что масштабы этой атаки на гражданских лиц „превосходят все, что мы видели в последние годы“.

СМИ: Ответственность за нападение взяла повстанческая группировка

По данным газеты Greater Kashmir, ответственность за нападение взяла повстанческая группировка „Фронт сопротивления“ (The Resistance Front, TRF), поддерживаемая Пакистаном и признанная в Индии террористической. Эта группировка считает регион Джамму и Кашмир оккупированным Индией, следует из распространившегося в соцсетях заявления, которое индийские СМИ приписывают TRF.

Спорный регион Кашмир

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан. Этот регион, населенный преимущественно мусульманами, на протяжении 60 лет является очагом напряжения между Индией и Пакистаном. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира, раздел которого не закреплен официальными соглашениями о границах.

Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований и с 1989 года проводит операции против повстанческих группировок. За это время были убиты десятки тысяч гражданских лиц, солдат и боевиков, пишет AFP.

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