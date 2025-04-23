В Индии в результате атаки боевиков убиты минимум 26 человек

В индийском туристическом городе Пахалгам во вторник, 22 апреля, были убиты по меньшей мере 26 человек в результате нападения группы боевиков. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV и газета Greater Kashmir со ссылкой на официальные источники. Власти пока не сообщали о количестве жертв.

Большинство погибших были туристами. Также сообщается о нескольких раненых, они доставлены в больницу, отмечает агентство AFP.