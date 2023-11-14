В Индии начнут производить российские ПЗРК "Игла-С"

Производство ракетных комплексов на территории Индии

"Уже подписали соответствующий документ и сейчас вместе с индийской частной компанией организуем производство на территории Индии ПЗРК "Игла-С", - заявил он на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. При этом не приводится никаких деталей об участвующих индийских фирмах и сроках организации возможного производства.

ТАСС приводит данные издания Defense News о возможной стоимости сделки до 1,5 млрд долларов США. Как отмечается далее, в рамках программы VSHORAD (системы ПВО ближнего действия) власти Индии заменяют устаревшие системы "Игла" советского производства на современные ПЗРК "Игла-С". По планам, Нью-Дели закупит у РФ 5175 ракет и пусковых установок, 600 ракет произведут на индийском государственном предприятии Bharat Dynamics Ltd., - указывает российское госагентство.