2024.07.02 17:42

В Индии на религиозном собрании в давке погибли 87 человек

 
Reuters
Induistų dvasininkas
Induistų dvasininkas
ФОТО: Channi Anand | AP / Scanpix

По меньшей мере 87 человек погибли в результате давки на индуистском религиозном собрании в индийском штате Уттар-Прадеш во вторник, 2 июля, сообщает Reuters со ссылкой телекомпания NDTV. Среди них дети.

Давка произошла в деревне в районе Хатрас, примерно в 200 км к юго-востоку от столицы страны Нью-Дели, где, по словам властей, большая толпа собралась на призыв местного религиозного лидера.

Представитель окружной полиции Маниш Чикара заявил о 60 погибших, однако подчеркнул, что эта цифра может возрасти.

„Инцидент произошел из-за переполненности в тот момент, когда люди пытались покинуть место проведения мероприятия“, - сказал журналистам администратор района Хатрас Ашиш Кумар.

Свидетель рассказал телекомпании India Today, что на месте проведения мероприятия был узкий выход: „Когда мы пытались выйти, внезапно началась суматоха, и мы не знали, что делать“.

Уттар-Прадеш - самый густонаселенный штат Индии с населением более 200 миллионов человек. Главный министр штата Йоги Адитьянатх распорядился провести расследование, спасательные операции и обеспечить лечение.

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Reuters
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