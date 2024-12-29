В Хорватии проходят президентские выборы

В Хорватии в воскресенье, 29 декабря, проходит голосование на выборах президента страны. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. При этом самые высокие шансы заручиться поддержкой избирателей - у действующего президента Хорватии, бывшего социал-демократа Зорана Милановича. По данным опросов, на которые ссылается агентство ТАСС, он может рассчитывать на 39,3% голосов. За пять лет своего первого президентского срока Миланович не раз прибегал к популистской риторике, обращаясь к избирателям с правыми политическими взглядами, отмечает агентство dpa.