В ходе удара по Киеву российский дрон попал в дом, где живет посол Эстонии в Украине

По словам Кольк, в ночь на четверг воздушная тревога продолжалась в течение восьми часов. Сначала дипломат и ее муж спустились в подвал, но позднее вернулись в свою квартиру. Около 5 утра дрон попал в дом.

Кольк отметила, что жертв удалось избежать. „Повреждены только фасад и крыша здания, весь верхний этаж“, – сказала посол, отметив, что спасатели быстро прибыли на место и потушили возникшее возгорание. Квартира дипломата, по ее словам, не пострадала.