В Хайфе один человек погиб при ножевом нападении

В израильском портовом городе Хайфа в понедельник, 3 марта, неизвестный напал с ножом на прохожих у автобусной остановки. В результате погиб мужчина в возрасте примерно 70 лет, сообщает онлайн-издание The Times of Israel. Еще четыре человека были ранены. Полиция называет нападение терактом. По ее данным, нападавший „был нейтрализован“ на месте трагедии.
Как сообщает служба спасения Magen David Adom, среди пострадавших в результате этого нападения - мальчик-подросток, мужчина и женщина в возрасте примерно 30 лет. Они получили серьезные ранения. Еще одна женщина в возрасте примерно 70 лет находится в состоянии средней тяжести. Всех раненых доставили в больницу Rambam Medical Center на севере Хайфы, пишет The Times of Israel.
Службы безопасности принимают меры для идентификации личности напавшего. По первым данным, он был гражданином Израиля.
Ранее в СМИ появились сообщения, что нападавших было двое, причем второй мужчина открыл стрельбу, но также был „нейтрализован“ полицией. Между тем, судя по публикации The Times of Israel, пока нельзя сказать наверняка, был ли второй застреленный полицией мужчина преступником.