В Хайфе один человек погиб при ножевом нападении

Ранее в СМИ появились сообщения, что нападавших было двое, причем второй мужчина открыл стрельбу, но также был „нейтрализован“ полицией. Между тем, судя по публикации The Times of Israel, пока нельзя сказать наверняка, был ли второй застреленный полицией мужчина преступником.