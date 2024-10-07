В Харьковской области погиб российский активист Дадин, воевавший на стороне ВСУ

Накануне вечером о гибели Дадина в Харьковской области написала в соцсети X журналистка Ксения Ларина. Позже в комментарии Telegram-каналу SOTA она уточнила, что ей об этом рассказал бывший вице-президент „Газпром-банка“ Игорь Волобуев, который также воюет в рядах ВСУ. Он в свою очередь узнал о гибели Дадина от его однополчанина, добавила Ларина.

Борьба Дадина против властей РФ

Оппозиционный активист Ильдар Дадин стал первым россиянином, осужденным по введенной в 2014 году статье УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов - после этого статью назвали „дадинской“. В декабре 2015 года гражданский активист получил по ней три года колонии, позже этот срок был сокращен на полгода. Резонансным стал рассказ Дадина о пытках в колонии. В феврале 2017-го Дадин вышел на свободу, а в 2023 году уехал в Украину, чтобы вступить в ВСУ.