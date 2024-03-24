В Харькове уничтожены ТЭЦ и все подстанции

В Харькове в результате российских обстрелов были уничтожены тепловая электростанция и все подстанции. Сейчас электроэнергией обеспечены около 40% домов, к отоплению подключены около 60% домов, подключение к сети водоснабжения есть "практически во всех домах". Такое заявление сделал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона в воскресенье, 24 марта.

По словам градоначальника, в Харькове произошло "очень серьезное разрушение энергетической системы" и ситуация "очень тяжелая". Терехов добавил, что над ликвидацией последствий российских ударов по энергетическим объектам работают сотрудники Харьковоблэнерго, Укрэнерго и коммунальных предприятий, однако окончательных прогнозов относительно сроков восстановления системы энергоснабжения нет.

Массированная атака России на энергообъекты Украины