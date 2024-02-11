В Харькове - траур, в Москве жены мобилизованных требуют прекратить войну

Россия тем временем наращивает производство собственных БПЛА . В субботу министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен глава ведомства Сергей Шойгу , посещающий завод по производству беспилотников в Удмуртии и осматривающий новые модели. По данным российских военных, с начала войны это предприятие увеличило производство дронов на 60 %.

В воскресенье российские силы нанесли удары по Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областям. 40 из 45 беспилотников, как сообщается, были уничтожены.

В украинском Харьков воскресенье - день траура по жертвам массированного российского авиаудара, в результате которого в субботу погибли по меньшей мере 7 человек. Трое из которых - дети в возрасте от 6 месяцев до 7 лет. Еще один пострадавший находится в больнице с тяжелыми ожогами.

В Москве жены военных требут прекратить боевые действия

Тем временем в Москве собрались жены российских военнослужащих. Они возложили цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской войны и потребовали вернуть своих мужей и прекратить боевые действия.

Движение жен мобилизованных "Путь домой" сегодня, пожалуй, единственная антивоенная акция в России, которая до сих пор не запрещена и не преследуется по закону (поскольку она проводится в форме поминовения павших солдат Второй мировой войны). Тем не менее, участники говорят, что за ними пристально наблюдают и что они периодически получают угрозы через социальные сети.

В субботу в Москве три журналиста были ненадолго задержаны, но затем отпущены без предъявления обвинений. Из других городов России также поступили сообщения о задержаниях.