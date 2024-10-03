В Харькове российская бомба попала в многоэтажный дом

Российские военные вечером в среду, 2 октября, нанесли удары по Харькову корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Одна из бомб попала в жилой пятиэтажный дом. Между третьим и четвертым этажами начался пожар. К данному моменту известно о девяти пострадавших, среди них - 3-летний ребенок, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Жильцы дома эвакуированы, экстренные службы заняты тушением пожара и разбором завалов, под которыми могут находиться люди, добавил Синегубов.