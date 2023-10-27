В ХАМАС заявили, что не освободят заложников без прекращения огня

 
bbcrussian.com
"Hamas" kovotojai Gazos Ruožo požemiuose DAY)
"Hamas" kovotojai Gazos Ruožo požemiuose DAY)
ФОТО: Scanpix
Представитель делегации ХАМАС, приехавшей в Москву, заявил газете "Коммерсант", что заложников не освободят, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

По словам Абу Хамида, ХАМАС заявил о своем намерении освободить «гражданских пленных» еще с первых дней войны, но ему нужно время, чтобы найти всех, кто оказался в заложниках в секторе Газа 7 октября.

«На оккупированные в 1948 году территории вошли сотни граждан и десятки боевиков различных палестинских группировок и после падения израильской дивизии „Газа“ они захватили десятки человек, большинство из которых мирные жители, и нам нужно время, чтобы найти их в секторе Газа, а затем освободить», — цитирует представителя ХАМАС газета.

Представитель ХАМАС заявил, что для выполнения этой задачи нужна спокойная обстановка. «В результате израильских бомбардировок на данный момент погибло 50 заключенных», — утверждает он.

Израиль ранее раскритиковал Москву за то, что она приняла делегацию ХАМАС — через день после того, как Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую ХАМАС за нападение 7 октября.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии