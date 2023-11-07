В ХАМАС заявили, что нашли двух российских заложниц. Но освободить их пока не могут

 
bbcrussian.com
"Hamas" kovotojai Gazos Ruožo požemiuose DAY)
"Hamas" kovotojai Gazos Ruožo požemiuose DAY)
ФОТО: Scanpix

Член политбюро ХАМАС Абу Марзук заявил в интервью Би-би-си, что группировка нашла двух израильских заложниц с двойным гражданством России и Израиля, но не смогла их освободить из-за продолжающихся боевых действий.

Ранее представители ХАМАС заявили, что готовы рассмотреть просьбу России об освобождении израильских заложников с российским гражданством.

Данные о том, сколько таких людей находится в Газе, разнятся. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов говорил, что их трое, однако Марзук во время недавнего визита в Москву рассказывал российским СМИ, что Россия попросила установить местонахождение восьми ее граждан, которые, предположительно, могут быть заложниками.

В интервью Би-би-си Марзук сказал, что члены ХАМАС в Газе «начали искать и нашли двух женщин-заложниц» из России, но освободить их не удалось.

Это можно будет сделать, если «израильтяне прекратят боевые действия, и тогда мы сможем передать их Красному Кресту», заявил представитель ХАМАС.

В ответ на вопрос о судьбе других заложников, не только россиян, Марзук сказал: «Мы их освободим. Но нам нужно прекратить боевые действия».

По данным Израиля, ХАМАС захватил в заложники и удерживает в Газе около 240 человек, некоторые из них — с двойным гражданством.

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