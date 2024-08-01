В Грузии вступил в силу закон об "иноагентах"

В Грузии в четверг, 1 августа, вступил в силу закон „О прозрачности иностранного влияния“, вызвавший массовые протесты в стране. Правовая норма обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие не менее 20 процентов своих доходов из-за рубежа, зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

Организации, на которые распространяется действия закона, обязаны ежегодно предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. Уклонение от этих требований грозит штрафом в размере 25 тысяч лари (около 8,5 тысячи евро).

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