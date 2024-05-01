В Грузии во втором чтении принят закон об "иноагентах"

Правящая партия "Грузинская мечта" намерена ввести закон в силу к середине мая. Он требует официальной регистрации организаций, которые как минимум на 20 процентов финансируются из-за рубежа. Критики усматривают в этом документе явные параллели с российским законом об "иноагентах", который позволяет российским властям принимать жесткие меры против критически настроенных СМИ и организаций.

В то же время правительство Грузии подчеркивает, что данный законопроект "имеет важное значение для укрепления государственного суверенитета". "В этом вопросе недопустим компромисс, так как этот закон уменьшит поляризацию в обществе. В середине мая этот закон будет принят, а через несколько недель в парламенте будет преодолено вето президента, после чего закон вступит в силу", - заявил на пресс-конференции в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.