В Грузии проходят обыски в офисах оппозиционных партий

По данным Mtavari, задержаны несколько лидеров оппозиции. Телеграм-каналы пишут о задержании семерых человек. Обыски проходят по статьям об организации группового насилия и хулиганстве.

„Это попытка запугать оппозицию“, – приводит „Интерфакс“ слова одного из лидеров „Коалиции за перемены“ Ники Мелии. Такие действия властей, считает он, приведут к расширению протестов в Грузии.

В Грузии с 28 ноября проходят протесты после. Причиной стало решение грузинского парламента приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в Евросоюз и отказаться от европейских грантов. При этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что грузинские власти остаются верны своей цели и страна будет готова к вступлению в ЕС к 2030 году.