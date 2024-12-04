2024.12.04 16:57

В Грузии проходят обыски в офисах оппозиционных партий

 
Радио Свобода
Задержание политика Ники Гварамии
Задержание политика Ники Гварамии
ФОТО: Formula TV | Reuters / Scanpix

В Грузии полицейские пришли с обысками в офисы оппозиционных партий, сообщает грузинская служба Радио Свобода и Эхо Кавказа.

Сотрудники правоохранительных органов пришли, в частности, в офисы партий „Ахали“, „Дроа“, „Гирчи – Больше свободы“, а также в офис оппозиционной партии „Единство – Национальное движение“. Основатель оппозиционной партии „Ахали“ и лидер „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия, а также активист Гела Хасая задержаны.

По данным Mtavari, задержаны несколько лидеров оппозиции. Телеграм-каналы пишут о задержании семерых человек. Обыски проходят по статьям об организации группового насилия и хулиганстве.

„Это попытка запугать оппозицию“, – приводит „Интерфакс“ слова одного из лидеров „Коалиции за перемены“ Ники Мелии. Такие действия властей, считает он, приведут к расширению протестов в Грузии.

В Грузии с 28 ноября проходят протесты после. Причиной стало решение грузинского парламента приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в Евросоюз и отказаться от европейских грантов. При этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что грузинские власти остаются верны своей цели и страна будет готова к вступлению в ЕС к 2030 году.

Полиция применяет для разгона протестующих водомёты и слезоточивый газ. Задержаны в общей сложности около 300 человек. Кобахидзе обвинил оппозицию в организации беспорядков.

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Радио Свобода
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