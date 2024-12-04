В Грузии полиция разгоняла протестующих у здания парламента

Тем временем в МВД Грузии заявили, что действия некоторых демонстрантов „вышли за рамки, установленные законом о собраниях и демонстрациях“. По словам замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, на протестах было „выявлено несколько агрессивных группировок, осуществляющих противоправные действия“. В его заявлении на брифинге, которое МВД Грузии 3 декабря опубликовало на своем сайте , сказано: „Агрессивные протестующие бросали камни, тупые предметы, железные предметы и горящие предметы во двор здания парламента, где располагались полицейские силы“.

По данным онлайн-издания „Эхо Кавказа “ , антиправительственные демонстрации идут не только в столице, но и в других городах Грузии. „Медиазона“ сообщает о протестах в Батуми и Кутаиси.

Полиция применяет слезоточивый газ и задерживает демонстрантов; протестующие возводят баррикады и жгут костры. Некоторые участники протеста применяют пиротехнику. Как пишет онлайн-издание „Медиазона “ со ссылкой на телеканал Mtavari Arkhi , на фоне протестов в Грузии магазины с пиротехникой начали ограничивать работу.

„В результате вышеуказанных насильственных и агрессивных действий 143 сотрудника МВД получили различные тяжкие телесные повреждения“, - указал Дарахвелидзе. По его данным, арестованы были пять человек. За шесть дней протестов 293 участника демонстраций были задержаны в административном порядке.

Со своей стороны грузинские правозащитники сообщают о жестоком обращении силовиков с задержанными.

По информации „Медиазоны“, суд в Тбилиси в том числе назначил административные аресты трем гражданам России. Одного россиянина, задержанного на протесте, выдворили из Грузии в Армению, следует из публикации.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции