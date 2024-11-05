В Грузии отменены итоги выборов на 30 участках

Суд восстановил ситуацию голосования бюллетенями с трех случайных участков в Тетрицкаройском и Цалкском районах на юге Грузии. В результате эксперимента выяснилось, что отметка маркером за партию видна с обратной стороны бюллетеня. Это означает, что при вводе бюллетеня в КОИБ (аппарат для подсчета голосов) рядом стоящие люди могли понять, за кого проголосовал избиратель.