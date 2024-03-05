В Грузии начались военные учения "Троянский след -2024"

"Учения "Троянский след 2024" направлены на повышение оперативной совместимости между странами-участницами, обмен опытом и повышение уровня готовности. Силы обороны Грузии в третий раз участвуют в многонациональных учениях. Участвуя в международных учениях такого рода, Грузия укрепляет свои возможности сдерживания и стабильности, повышает свою обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО", — говорится в пресс-релизе грузинского Министерства обороны.

В рамках учений грузинские военнослужащие вместе с представителями сил специальных операций стран-партнеров будут выполнять различные задачи на суше и на море на востоке и западе Грузии.

По информации Минобороны, в учениях в Грузии принимают участие подразделения командования специальных операций грузинских сил обороны, а также военнослужащие стран НАТО из США, Великобритании, Румынии, Польши и Испании. Согласно сообщению Минобороны, к учениям также подключатся резервисты территориальной обороны Национальной гвардии Грузии и представители волонтерских организаций.

Как сообщает Посольство США в Грузии, военные учения "Троянский след 2024" продлятся две недели.

В этом году в Грузии совместно с Соединенными Штатами также запланировано проведение еще одних многонациональных учений - "Noble Partner" ("Достойный Партнер"), которые состоятся в стране уже в седьмой раз. Об этом говорилось в правительственной программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе, которого в феврале утвердили на пост нового премьера Грузии. В программе Кобахидзе также было сказано, что Грузия продолжит формирование киберкомандования в составе сил обороны, а также начнет в рамках сотрудничества с НАТО реализацию проекта по созданию киберлаборатории.

Несмотря на интенсивность контактов с НАТО, оппозиция в Грузии все равно сомневается я в желании правящей партии "Грузинская мечта" интегрироваться в НАТО, обвиняя правящую Грузией силу в пророссийской ангажированности.