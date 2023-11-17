В горах США нашли терьера, который 10 недель охранял тело хозяина

71-летний Рич Мур планировал подняться на пик Блэкхед в штате Колорадо 19 августа. Он взял в поход свою собаку по кличке Финни, но домой они не вернулись.

Спасатели долго искали их на крутом западном склоне горы между местом, где была припаркована машина Мура, и вершиной, находящейся на высоте 3800 метров над уровнем моря. Но поиски оказались безуспешными.

Поисковые службы опубликовали объявления с фотографиями для других горных энтузиастов.

В результате 30 октября тело пропавшего мужчины нашел охотник. Его обнаружили в национальном парке Сан-Хуан, примерно в 2,5 км к востоку от вершины пика Блэкхед. Рядом находилась живая Финни.

Собака весила меньше трех килограммов: она потеряла примерно половину веса. Первым делом Финни отвезли к ветеринару, а затем вернули семье погибшего хозяина.

«Это замечательная история. Собака не только сумела выжить, но и продемонстрировала свою преданность хозяину», — отметила Делинда Ванн-Брайтин из местной группы спасателей-волонтеров.