В Гонконге завершается суд над демократическими активистами. 16-ти грозит пожизненный срок

В среду в суде прошли заключительные слушания по делу 16 обвиняемых, пока не признавших свою вину, - им грозит пожизненное заключение.

Всего по делу проходят 47 оппозиционных активистов – среди них журналисты, академики и политики, большинство из которых находятся за решеткой с 2021 года.

В 2020 году в Гонконге был принят противоречивый закон о национальной безопасности, получивший почти единогласное одобрение китайских депутатов.

Закон предусматривает уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за попытку отделения от Китая, подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными организациями.

Страны запада и про-демократические движения считают, что таким образом Пекин все больше закручивает гайки и борется с проявлениями инакомыслия и, кроме того, еще и нарушает принцип автономии региона.

Пекин утверждает, что закон о национальной безопасности принес стабильность в Гонконг после масштабных про-демократических протестов, вспыхнувших в 2019 году.