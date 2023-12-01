В Гонконге завершается суд над демократическими активистами. 16-ти грозит пожизненный срок

В среду в суде прошли заключительные слушания по делу 16 обвиняемых, пока не признавших свою вину, - им грозит пожизненное заключение.
Всего по делу проходят 47 оппозиционных активистов – среди них журналисты, академики и политики, большинство из которых находятся за решеткой с 2021 года.
В 2020 году в Гонконге был принят противоречивый закон о национальной безопасности, получивший почти единогласное одобрение китайских депутатов.
Закон предусматривает уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за попытку отделения от Китая, подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными организациями.
Страны запада и про-демократические движения считают, что таким образом Пекин все больше закручивает гайки и борется с проявлениями инакомыслия и, кроме того, еще и нарушает принцип автономии региона.
Пекин утверждает, что закон о национальной безопасности принес стабильность в Гонконг после масштабных про-демократических протестов, вспыхнувших в 2019 году.
В ходе многомесячного судебного процесса прокуроры изложили план обвиняемых о попытке "подрыва власти". Согласно обвинению, активисты намеревались организовать неофициальные предварительные выборы, чтобы консолидировать свою власть в Законодательном совете Гонконга.
Затем, по словам прокуроров, оппозиционные политики планировали "беспорядочно накладывать вето" на распределение правительственного бюджета, чтобы в конечном итоге подорвать государственную власть и заставить лидера Гонконга уйти в отставку.
"В наши дни в физическом насилии больше нет необходимости, - заявил прокурор Джонатан Ман. - Контакты с общественностью стали намного легче, намного легче манипулировать общественным мнением, чтобы поставить под угрозу национальную безопасность".
Ожидается, что суд огласит вердикт через три-четыре месяца.
В 2019 году в Гонконге вспыхнули масштабные протесты против законопроектов об экстрадиции и безопасности, предложенных бывшей главой администрации Кэри Лэм - на улицы бывшей британской колонии вышли миллионы человек.
Протестующие утверждали, что навязываемые Пекином законы нарушают принципы демократии, свободы слова и делают Гонконг все более зависимым от материкового Китая.
Одним из ключевых требований находящихся за решеткой активистов было проведение независимого расследования о предполагаемом жестоком обращеним полиции с тысячами протестующих.
После введения закона о национальной безопастности полиция арестовала сотрудников и главу медиа-организации Apple Daily, считавшейся рупором продемократического движения в Гонконге. Газета прекратила свою существование.
В 2021 году в Гонконге прошли первые после подавления гонконгского демократического движения выборы в Законодательный совет, большинство мест в нем заняли пропекинские депутаты.
Выборы состоялись при рекордно низкой явке - чуть больше 30%.
Оппоненты коммунистических властей Китая полагают, что большинство избирателей проигнорировало выборы, сочтя, что их голоса ничего не решат.