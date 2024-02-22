В гимназии на западе Германии произошло нападение с ножом

Несколько школьников получили ранения в результате атаки с ножом в школе в городе Вупперталь в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает издание Bild в четверг, 22 февраля.

По сообщению полицию, с утра в гимназии Вильгельма Дёрпфельда проходила крупная полицейская операция, в результате которой один человек был задержан. Других подробностей правоохранители не сообщают, уточнив лишь, что стрельбы во время операции не было.