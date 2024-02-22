В гимназии на западе Германии произошло нападение с ножом

 
Deutsche Welle
Policija Vokietijoje
Policija Vokietijoje
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
По информации СМИ, школьник с ножом напал на одноклассников. Полиция сообщила о его задержании.

Несколько школьников получили ранения в результате атаки с ножом в школе в городе Вупперталь в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает издание Bild в четверг, 22 февраля.

По сообщению полицию, с утра в гимназии Вильгельма Дёрпфельда проходила крупная полицейская операция, в результате которой один человек был задержан. Других подробностей правоохранители не сообщают, уточнив лишь, что стрельбы во время операции не было.

По сообщению Westdeutsche Zeitung, пострадали четыре человека, включая нападавшего.

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Источник
Deutsche Welle
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