В Германию на лечение доставлены более 900 раненных украинцев

За время российской агрессии против Украины в Германию на лечение было доставлено более 900 пациентов, говорится в сообщении министерства внутренних дел ФРГ на запрос фракции ХДС/ХСС в бундестаге в среду, 6 декабря.

По данным на середину ноября, в Германию прибыло 928 пациентов и около 300 сопровождающих лиц.

Как правило, пациенты доставлялись в ФРГ авиатранспортом.

Таким образом Германия внесла наибольший вклад в транспортировку раненых из Украины в страны ЕС в рамках европейской процедуры, координирующей действия стран в условиях катастрофы, отмечает МВД.