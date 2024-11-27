В Германии закрыли бюро российского "Первого канала". В ответ РФ выслала двух немецких журналистов

Корреспондент „Первого канала“ Иван Благой сообщил, что немецкие власти предписали ему и его коллеге Дмитрию Волкову покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря. Соответствующий документ руководство канала получило во вторник.

„10 страниц текста с обоснованием вынесенного решения обильно снабжены ссылками на санкционные документы ЕС. Изучивший по нашей просьбе бумаги немецкий адвокат развел руками — все шито белыми нитками. Законов ФРГ за время пребывания в Германии мы не нарушали. Всем необходимым критериям соответствуем. Тем не менее нам указано на дверь“, — утверждает Благой.