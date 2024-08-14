По их сведениям, Владимир З. в последнее время жил недалеко от Варшавы – и в июне немецкие прокуроры попросили польские власти арестовать его на основании ордера. Польша должна была сделать это в течение 60 дней, но не сделала. Подозреваемый скрылся – сейчас его местонахождение неизвестно. Журналистам он заявил, что не причастен к подрыву „Северных потоков“.
Помимо него, по делу проходят ещё двое подозреваемых – супруги Светлана У. и Евгений У., которые, как утверждается, руководят школой дайвинга в Украине, а Владимир З. был в ней инструктором. Светлана У. сказала журналистам, что с Владимиром З. не знакома, об атаке на „Северные потоки“ ничего не знает и вообще была тогда в Болгарии. Её муж согласился отвечать на вопросы только в письменном виде.
По информации немецких СМИ, в сентябре 2022 года трое подозреваемых путешествовали по Балтийскому морю на немецкой парусной яхте „Андромеда“ – и прикрепили взрывчатку к газопроводам, проходящим по дну Балтийского моря из России. В результате взрывов были повреждены три из четырёх ниток „Северных потоков“, что привело к выбросу 14,6 миллиона тонн CO2e+. Почти столько же выбрасывает вся Эстония за год.
Немецкая прокуратура не нашла связей подозреваемых с государственными структурами Украины. Президент Украины Владимир Зеленский и глава украинской разведки Кирилл Буданов отрицали причастность правительства ко взрывам.