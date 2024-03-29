В Германии второе тяжелое ДТП с автобусом за два дня

В результате аварии рейсового автобуса в ночь на пятницу, 29 марта, на автобане А44 в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия более 20 человек получили ранения. Автобус, в котором находились около 60 пассажиров, при невыясненных обстоятельствах вылетел с трассы и перевернулся недалеко от населенного пункта Верл.

По предварительным данным, сообщенным полицией, в ДТП не участвовали другие транспортные средства. В автобусе находились ученики профессионального колледжа из Варбурга на границе с федеральной землей Гессен, которые возвращались домой после поездки в Англию. По имеющимся данным, 20 человек получили легкие ранения, один был тяжело ранен, но угрозы для жизни нет.

Движение на одной стороне автобана после аварии было перекрыто, ограничение движения может продлиться еще несколько часов. Водитель перевернувшегсоя автобуса не пострадал.