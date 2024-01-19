В Германии ужесточили меры высылки нелегалов

Германский бундестаг в четверг, 18 января, принял закон, ужесточающий меры высылки иностранцев, у которых нет законных оснований для пребывания в ФРГ. Цель нового пакета - добиться, чтобы мигранты, получившие отказ в статусе беженца, покинули Германию и вернулись на родину. Кроме того, он предусматривает более строгие наказание для тех, кто занимается контрабандой людей.

Закон был принят голосами представителей партий правящей коалиции - СДПГ, СвДП и "Союз-90"/"зеленые". В свою очередь оппозиционные партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и блок ХДС/ХСС не поддержали его, сочтя слишком мягким. Против проголосовали и несколько "зеленых", по мнению которых закон чрезмерно суров.

Одно из самых существенных изменений - продление с 10 до 28 дней максимального срока содержания под стражей для нелегалов, ожидающих депортации. Кроме того, полиция получила право искать иностранцев, подлежащих высылке, не только в тех помещениях общежитий для беженцев, где они проживают, но и в других. Такие действия будут разрешены и в ночное время, а о самой депортации больше не будут предупреждать заранее. Исключения предусмотрены лишь для семей с детьми в возрасте до 12 лет.