В Германии усилили меры безопасности на рождественских ярмарках

Глава МВД Саксонии Армин Шустер (Armin Schuster) заявил об усилении мер безопасности и дополнительной проверке ярмарок региона. При этом чиновник отметил, что не видит доказательств новых угроз. „Мы будем сохранять бдительность и не откажемся от заметно высокого присутствия полиции, - цитирует его телерадиокомпания MDR. - Мы хотим, чтобы в ближайшие дни можно было без каких-либо опасений посещать рождественские базары“. Как сообщает MDR, с пятницы вечера увеличено число патрулей на ярмарке Лейпцига.

Меры безопасности в Тюрингии, Баден-Вюртемберге, Гамбурге

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер (Georg Maier) также сказал, что в настоящее время не видит конкретной угрозы для рождественских базаров, но на дежурство отправлены дополнительные сотрудники полиции. „Сейчас не следует паниковать“, - цитирует его MDR. По данным телерадиокомпании, в пятницу вечером рождественский базар Эрфурта закрыли раньше времени. По результатам проверки никаких доказательств опасности обнаружено не было. Базар снова открылся в субботу утром.