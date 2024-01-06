В Германии стали меньше экономить газ

Потребление газа в Германии в начале зимы 2023-2024 гг. выросло на шесть процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это следует из предварительного отчета немецкого Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), на который опирается глава ведомства Клаус Мюллер (Klaus Müller). Его заявление публикуют издания медиагруппе Funke в субботу, 6 января.

Согласно данным BNetzA, рост потребления газа в частных домохозяйствах в ФРГ вырос "почти на три процента", а в промышленности - приблизительно на девять процентов.

Подробной статистики Мюллер не привел, но отметил, что ведомство настроено оптимистично. "Этой зимой мы по-прежнему используем примерно на 16 процентов меньше газа, чем до кризиса", - указал он. По его словам, немецкие газохранилища также заполнены достаточным количеством топлива - более чем на 90 процентов.

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