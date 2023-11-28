В Германии с 7 октября утроилось число антисемитских инцидентов

В среднем по всей Германии с 7 октября в день зафиксированы 29 антисемитских инцидентов, это в 3,2 раза выше показателей, предшествующих атаке ХАМАС.
В 2022 году ежедневно фиксировалось менее семи подобных инцидентов. Отчет RIAS охватывает период с 7 октября по 9 ноября.
Антисемитизм в немецких университетах
По данным ассоциации, евреи в ФРГ чаще начали сталкиваться с проявлениями антисемитизма рядом с местами проживания и учебы. RIAS зарегистрировала 59 инцидентов, произошедших рядом с местом жительства евреев, включая рисование на домах звезд Давида и нападения.
Кроме того, было зарегистрировано 37 проявление антисемитизма и антиизраильской пропаганды в университетах.
За месяц после атаки ХАМАС исследователи RIAS зафиксировали 177 антисемитских собраний по всей Германии. Поводами к ним становились, например, недоказанные утверждения о якобы израильском ударе по больнице в секторе Газа. В итоге оказалось, что, вероятнее всего, удар был нанесен силами ХАМАС. Из-за распространения ложных сообщений число публичных выступлений на той неделе удвоилось, отметили в RIAS.