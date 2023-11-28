В Германии с 7 октября утроилось число антисемитских инцидентов

В среднем по всей Германии с 7 октября в день зафиксированы 29 антисемитских инцидентов, это в 3,2 раза выше показателей, предшествующих атаке ХАМАС.

В 2022 году ежедневно фиксировалось менее семи подобных инцидентов. Отчет RIAS охватывает период с 7 октября по 9 ноября.

Антисемитизм в немецких университетах

По данным ассоциации, евреи в ФРГ чаще начали сталкиваться с проявлениями антисемитизма рядом с местами проживания и учебы. RIAS зарегистрировала 59 инцидентов, произошедших рядом с местом жительства евреев, включая рисование на домах звезд Давида и нападения.

Кроме того, было зарегистрировано 37 проявление антисемитизма и антиизраильской пропаганды в университетах.