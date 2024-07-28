В Германии резко упал спрос на электромобили

С начала 2024 года число заказов электромобилей от частных клиентов упало на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это следует из опроса Центрального объединения немецкой автомобильной индустрии (ZDK) (ZDK), результаты которого в субботу, 27 июля, опубликовало издание Welt am Sonntag. Количество заказов гибридных автомобилей снизилось на 37 процентов. В то же время спрос на традиционные авто, работающие на дизеле или бензине, вырос на 24 процента. В опросе ZDK приняли участие 348 автосалонов.