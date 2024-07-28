В Германии резко упал спрос на электромобили

По мнению автодилеров, основной причиной падения спроса является высокая закупочная цена электромобилей. Причем падение популярности проявляется и в сегменте автопарков и служебных автомобилей, где эмоциональные факторы играют второстепенную роль при покупке.
Перспективы рынка электромобилей в ФРГ - мрачные
Дилеры видят мрачные перспективы для электромобилей до конца года. 91 процент опрошенных автосалонов оценивают ситуацию с заказами среди частных клиентов на чисто электрические автомобили как „плохую“ или „очень плохую“ в целом за год. В отношении подключаемых гибридов пессимистично настроены 79 процентов дилеров, пишет Welt am Sonntag. Что касается двигателей внутреннего сгорания, то только 23 процента дилерских центров прогнозируют худшую ситуацию с заказами на нынешний год.
ZDK видит решение в том, что производители обязаны снова стимулировать продажи электромобилей. Они должны „стимулировать рынок уже сейчас, предлагая выгодные цены и низкие лизинговые ставки“, говорит председатель ZDK Арне Йосвиг (Arne Joswig). Кроме того, необходим дальнейший заметный прогресс в развитии зарядной инфраструктуры, считает он. В последние годы автомастерские инвестировали значительные средства, чтобы иметь возможность ремонтировать электромобили, однако переход на новые технологии также связан для них с существенными рисками.