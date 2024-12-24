В Германии после наезда авто - акции правопопулистов и их противников

В понедельник, 23 декабря, в Магдебурге, где тремя днями ранее автомобиль наехал на посетителей рождественского базара, проходят митинги как сторонников правопопулистской партии „Альтернатива для Германии“ (АдГ), так и их противников. Как передает агентство AFP со ссылкой на данные местной полиции, два частных лица и одна общественная организация уведомили о проведении акции под девизом „Мы хотим скорбеть/Не дайте ненависти шанса!“ с зажжением свеч в память о погибших, а еще одно частное лицо - о митинге под девизом „Не дай ненависти и агитации шанса! Не дай фашизму шанса!“ По данным агентства dpa, к обоим мероприятиям присоединились несолько сотен человек. Была выстроена живая цепь в память о жертвах.