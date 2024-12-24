2024.12.24 10:09

В Германии после наезда авто - акции правопопулистов и их противников

 
Deutsche Welle
AfD generalinis sekretorius Janas Wenzelis Schmidtas, kuris taip pat sakė kalbą, pavadino išpuolį „monstriška politine nesėkme“
AfD generalinis sekretorius Janas Wenzelis Schmidtas, kuris taip pat sakė kalbą, pavadino išpuolį „monstriška politine nesėkme“
ФОТО: EPA-ELTAFILIP SINGER | Epa - Elta

В Магдебурге, где три дня назад был совершен наезд на посетителей рождественского базара, проходят акция правопопулистов и контрдемонстрации.

В понедельник, 23 декабря, в Магдебурге, где тремя днями ранее автомобиль наехал на посетителей рождественского базара, проходят митинги как сторонников правопопулистской партии „Альтернатива для Германии“ (АдГ), так и их противников. Как передает агентство AFP со ссылкой на данные местной полиции, два частных лица и одна общественная организация уведомили о проведении акции под девизом „Мы хотим скорбеть/Не дайте ненависти шанса!“ с зажжением свеч в память о погибших, а еще одно частное лицо - о митинге под девизом „Не дай ненависти и агитации шанса! Не дай фашизму шанса!“ По данным агентства dpa, к обоим мероприятиям присоединились несолько сотен человек. Была выстроена живая цепь в память о жертвах.

Демонстрация правопопулистов

В то же время сторонники АдГ собрались на демонстрацию на Соборной площади города, где три дня назад 50-летний врач Талеб А. - подданный Саудовской Аравии, получивший в Германии политическое убежище, - совершил наезд на посетителей рождественского базара. Данные о ее участниках, пишет AFP, официальные инстанции пока не обнародовали, но речь шла о „большом числе“ собравшихся. Некоторые из них скандировали: „Депортировать!“

Эта акция проходила под лозунгом „Скорбь объединяет - за безопасное будущее“. Генеральный секретарь АдГ Ян Венцель Шмидт (Jan Wenzel Schmidt) заявил, что нападение свидетельствует о „чудовищном политическом провале“. По его версии, Талеб А. публично объявлял о своих намерениях, однако власти ФРГ удовлетворили его ходатайство об убежище. В нападении виновато руководство полиции, которое „связало им (правоохранителям. - Ред.) руки и оставило их“ без поддержки, уверял правопопулист.

Сопредседательница партии Алис Вайдель (Alice Weidel) также поднялась на сцену в Магдебурге. Она описывала Талеба А. как исламиста, ненавидящего немцев, - несмотря на сообщения о том, что нападавший - бывший мусульманин, который хотел „наказать“ Германию за происламские, по его мнению, настроения, написало издание t-online. По его данным, один из выступавших напомнил об атаках в последние годы и сравнил их с Холокостом: „Никогда больше - это сейчас“.

Что произошло в Магдебурге

Вечером 20 декабря черный легковой автомобиль BMW въехал на большой скорости в толпу людей на рождественском базаре в Магдебурге. В результате наезда пять человек, в том числе 9-летний мальчик, погибли и более 200 были ранены. Водитель машины Талеб А. приехал в Германию в 2006 году. Он проживал в городе Бернбурге, расположенном в 50 км от Магдебурга. Еженедельник Der Spiegel уточнял, что Талеб А. работает в Германии врачом-психиатром и психотерапевтом.

Талеб А. в своих постах в соцсетях в последние годы обвинял власти и полицию Германии в борьбе против „бывших мусульман“ и заявлял, что ФРГ сотрудничает с Саудовской Аравией с целью „исламизации Европы“. Об этом говорилось в исследовании общественно-правовой медиакомпании MDR, опубликованном 22 декабря.

В день нападения на рождественском базаре он опубликовал четыре видеоролика запутанного содержания, в которых критиковал общество, полицию и власти Германии, писала MDR.

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