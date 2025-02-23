В Германии началось голосование на выборах в бундестаг

С 08.00 воскресенья, 23 февраля, по всей Германии открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в бундестаг. Они проработают до 18.00.

В стране около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) - старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) - достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.

Для голосования за границей зарегистрировалось еще около 200 000 граждан ФРГ. Их общее число оценивается примерно в 3-4 млн. Причина низкой явки среди них - бюрократические трудности и необходимость высылать бюллетень на родину почтой.

Кто участвует в выборах?