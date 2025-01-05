В Германии из-за непогоды отменены десятки авиарейсов

Хаос на автотрассах

Власти Нижней Саксонии , Мекленбурга - Передней Померании , Шлезвиг-Гольштейна , Тюрингии , Гамбурга и Бремена сообщили об участившихся из-за гололеда дорожно-транспортных происшествиях. Только в районе города Брауншвейга за ночь произошло более 110 ДТП, передает dpa. В полицейском управлении Нойбранденбурга зарегистрировано более 80 аварий.

В Тюрингии и Саксонии из-за гололеда тоже произошло больше аварий. В основном они привели к незначительным травмам.

Сообщения об участившихся ДТП приходят и из других частей ФРГ. Так, на автомагистрали между Гамбургом и Бременом в аварию попали три грузовика и легковой автомобиль. При этом получили травмы четыре человека. А в городе Зельб на севере Баварии автомобиль занесло на скользкой дороге перед железнодорожным переездом, и он врезался в проходивший поезд. Никто не пострадал.