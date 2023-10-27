В Германии бастуют работники розничной и оптовой торговли

В тарифном конфликте в сфере торговли профсоюз Ver.di вновь призвал работников розничной и оптовой сферы провести в пятницу, 27 октября, забастовку по всей Германии. Ожидается, что призыву последуют десятки тысяч человек. В профсоюзе отметили, что после более чем полугодовых переговоров в 13 тарифных сферах от работодателей так и не поступило более приемлемых предложений.

Ver.di требует повысить зарплату в розничной торговле минимум на 2,5 евро в час, при этом минимальная зарплата не должна составлять ниже 13,5 евро в час. В сфере оптовой и внешней торговли профсоюз добивается повышения жалованья на 13 процентов или как минимум на 425 евро в месяц. Срок тарифного соглашения должен составлять 12 месяцев.

Работодатели предлагают тарифное соглашение сроком на 24 месяца с повышением зарплаты до 8,5 процента с учетом единовременной надбавки за инфляцию.

Подорожания в Германии при низких зарплатах