В ГД России предложили призывать мигрантов в армию до 50 лет

Авторами законопроекта выступили Алексей Журавлев (фракция ЛДПР), Александр Бородай и Михаил Шеремет ("Единая Россия"). По их словам, иностранцы часто "намеренно дожидаются" достижения предельного призывного возраста, и лишь потом берут гражданство России. Сейчас максимальный порог призыва на срочную службу для всех мужчин с гражданством РФ составляет 30 лет.

Критика Вячеслава Володина

С критикой законопроекта уже выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В комментарии РИА "Новости" он сказал: "Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу".

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