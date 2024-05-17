2024.05.17 16:31

В Газу впервые доставили гумпомощь через специальный морской пирс

 
Радио Свобода
Rafa, Gazos Ruožas
Rafa, Gazos Ruožas
ФОТО: AFP / Scanpix

Утром 17 мая в сектор Газа через специально построенный морской пирс прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев, сообщает Associated Press. Агентство также публикует спутниковые снимки, на которых виден причал.

Временный плавучий пирс сможет ежедневно принимать до 150 грузовиков с продовольствием, поставленным на судах по Средиземному морю на фоне продолжающегося наступления израильской армии на город Рафах на юге Газы.

США и ООН ранее предупредили, что морской коридор не станет полноценной заменой наземным доставкам воды, продовольствия и топлива в сектор. До начала боевой операции израильской армии, начатой в ответ на нападение 7 октября прошлого года на юг Израиля группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, в регион ежедневно въезжали более 500 грузовиков с гуманитарной помощью.

Гуманитарные организации и структуры ООН утверждают, что юге Газы заканчиваются запасы продовольствия и топлива, а на севере сектора уже начался голод.

Строительство пирса обошлось США в 320 миллионов долларов. Грузы будут доставляться из порта Ларнаки на Кипре, где они будут проходить предварительную проверку со стороны Израиля. Американские военные на берег высаживаться не будут. В Пентагоне заявили, что доставка помощи идёт в координации с ООН.

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Радио Свобода
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