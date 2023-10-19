В Газе погибла единственная женщина в руководстве ХАМАС Джамиля аль-Шанти

 
bbcrussian.com
ФОТО: EPA - ELTA

Палестинские источники сообщают, что в результате израильского авиаудара по сектору Газа убита первая и единственная женщина в политическом руководстве ХАМАС Джамиля аль-Шанти.

Палестинские источники сообщают, что в результате израильского авиаудара по сектору Газа убита первая и единственная женщина в политическом руководстве ХАМАС Джамиля аль-Шанти.

Орган, в который она входила, называется политическое бюро ХАМАС. Он отвечает за принятие главных стратегических решений группировки.

Джамиля аль-Шанти—– вдова одного из основателей ХАМАС Абделя Азиза аль-Рантиси. Она создала внутри группировки женское движение и стала единственной женщиной, занявшей пост в политическом бюро в 2021 году.

О том, где именно она находилась во время бомбардировки, не сообщается.

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