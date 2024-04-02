В Гааге обсуждают "трибунал для Путина"

Вторая цель конференции - добиться дальнейшего прогресса в достижении целей "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского в сфере правосудия. По просьбе Киева Нидерланды играют в этом процессе ведущую роль. Речь идет о поддержке Украины в расследовании и судебном преследовании военных преступлений и преступлений против человечности на национальном уровне, чем сейчас занимаются 24 страны, а также о международном расследовании и преследовании таких преступлений, включая преступление агрессии.

В этом конкретном случае продолжается мировая дискуссия о создании специального трибунала для российского военного и политического руководства. "Это тяжелая дискуссия, - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Гааге перед началом конференции. - Это единственный вопрос, по которому нет конкретного практического прогресса". По его словам, участники международной дискуссии не могут определиться с параметрами будущего трибунала. Вопрос заключается в том, будет этот трибунал международным или "гибридным" - на базе украинского законодательства с привлечением зарубежных судей. Сейчас Международный центр расследования преступления агрессии против Украины в Гааге продолжает сбор доказательств, однако до сих пор нет места, куда можно было бы подать иск по этому делу, указал Кулеба.