В Гааге не смогут судить Путина, пока он президент России

Спецтрибунал, который страны Запада хотят создать для суда за преступление агрессии против Украины, не сможет начать заочное разбирательство в отношении Владимира Путина до тех пор, пока он занимает пост президента России, сообщило вечером в четверг, 10 апреля, издание Euronews со ссылкой на двух европейских чиновников.
Трибунал, как ожидается, будет создан в Гааге, но действующий иммунитет Путина в качестве главы государства делает невозможным его преследование без личного присутствия в зале суда - на этом настаивают архитекторы будущего процесса. Под иммунитет подпадают также премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров. В дополнение ко всему Россия не признает вторжение в Украину преступлением, отказывается сотрудничать с западными структурами, и это делает экстрадицию любых высокопоставленных фигурантов РФ практически невозможной.
По словам источников Euronews, все эти условия зафиксированы в проекте международного соглашения, которое заложит правовую основу работы трибунала под эгидой Совета Европы (СЕ). Техническая подготовка документа завершилась в конце марта во время встречи так называемой „Основной группы“ в Страсбурге. Участники подготовили три документа - двустороннее соглашение между Украиной и СЕ, устав трибунала и соглашение о порядке его управления. Подписание документов намечено на 9 мая в Киеве, но сроки могут быть передвинуты.
Запрет на заочные процессы
Запрет на заочные процессы стал результатом компромисса между странами-участницами переговоров. По словам одного из европейских дипломатов, это положение уже не подлежит пересмотру и будет включено в финальную версию соглашения.
Преступление агрессии отличается от других международных преступлений - таких как военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Если последние вменяются в вину непосредственным исполнителям - солдатам, офицерам, наемникам, - то агрессия квалифицируется как преступление военно-политического руководства. Агрессия может выражаться в форме вторжения, оккупации, аннексии, блокады или иных вооруженных нападений одного государства на другое.
Несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге обладает юрисдикцией по таким делам на основании так называемых Кампальских поправок, она распространяется лишь на страны, ратифицировавшие Римский статут. Россия, как и США, не является его участницей. Поэтому западные союзники Украины хотят создать отдельный, независимый трибунал для суда за преступление агрессии РФ против Украины.