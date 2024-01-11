В Гааге начался суд по обвинениям Израиля в геноциде жителей Газы

С октября прошлого года израильская армия проводит в Газе военную операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Во время операции погибли тысячи палестинцев.

Поводом для операции в Газе стало нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября. Погибли более 1400 человек.

Более 200 человек были похищены и вывезены в Газу. Часть заложников – в основном женщины и дети – впоследствии была освобождена на палестинских заключённых. По последним данным, ХАМАС по-прежнему удерживает в Газе более 100 человек.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, из-за израильских атак в секторе погибли более 22 тысяч палестинцев, большинство из которых женщины и дети.

Многие страны обвиняют Израиль в жестокости. Израильская армия возлагает ответственность за гибель мирных жителей на ХАМАС. Израильские военные утверждают, что джихадисты размещают свою инфраструктуру среди гражданских построек и используют население как живой щит.