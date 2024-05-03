В G7 больше не рассматривают изъятие замороженных активов РФ

Вместо этого, по данным издания, изучаются альтернативные способы извлечения средств из замороженных активов. Так, согласно предложению Бельгии, где в европейском депозитарии Euroclear хранится около 190 млрд евро резервов Центробанка РФ, резервы можно было бы использовать в качестве обеспечения для долгового финансирования Украины. Поначалу этот план получил поддержку, однако позднее от него также отказались, указывает FT, поскольку он сопряжен с теми же проблемами, что и полная конфискация активов.
США в свою очередь продвигают новую идею, пишет газета со ссылкой на заместителя советника Белого дома по национальной безопасности, отвечающего за вопросы международной экономики, Далипа Сингха - речь идет о выделении Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредита или облигаций, обеспеченных будущими доходами от замороженных активов.
Замороженные активы РФ в Европе
В странах Запада после полномасштабного вторжения России в Украину были заморожены активы Центробанка РФ примерно на 260 млрд евро. Большая часть из них (около 190 млрд евро) хранится в европейском депозитарии Euroclear в Бельгии. В отчете за 2023 год, обнародованном в начале февраля 2024 года, депозитарий указал, что в связи с обязательством инвестировать активы он получил 4,4 млрд евро процентов от этих средств.