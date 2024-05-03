В G7 больше не рассматривают изъятие замороженных активов РФ

Вместо этого, по данным издания, изучаются альтернативные способы извлечения средств из замороженных активов. Так, согласно предложению Бельгии, где в европейском депозитарии Euroclear хранится около 190 млрд евро резервов Центробанка РФ, резервы можно было бы использовать в качестве обеспечения для долгового финансирования Украины. Поначалу этот план получил поддержку, однако позднее от него также отказались, указывает FT, поскольку он сопряжен с теми же проблемами, что и полная конфискация активов.