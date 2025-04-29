В ФРГ убита автор бестселлеров о русских Александра Фрёлих

Предполагаемый убийца пока не установлен, расследование продолжается. В свою очередь телеканал NDR указывает, что в поле зрения правоохранителей попал близкий родственник Фрёлих. В полиции Гамбурга также подтвердили, что писательницу обнаружил мертвой утром 22 апреля в плавучем доме, где она проживала, один из ее сыновей.

В Гамбурге убита известная писательница Александра Фрёлих, получившая известность после публикации романа „Моя русская свекровь и другие катастрофы“ и его продолжения „Путешествия с русскими“. Причиной смерти 58-летней женщины стала травма от удара тупым предметом, сообщили в понедельник, 28 апреля, немецкие издания Focus Online и Bild со ссылкой на представителей полиции.

Фрёлих писала о русских и жила в Киеве

Focus Online называет Александру Фрёлих одной из самых успешных немецких писательниц последних лет. После публикации в 2012 году романа „Моя русская свекровь и другие катастрофы“, вошедшего в список бестселлеров по версии еженедельника Der Spiegel, Фрёлих рассказывала, что он основан на ее собственном опыте замужества.

Отцом двух из трех сыновей писательницы является выходец из России , с которым Фрёлих рассталась, писала газета Hamburger Abendblatt в 2014 году после выхода романа „Путешествия с русскими“. В 2016 году еще один роман Фрёлих „Смерть неизбежна“, в 2019-м - „Скелеты в шкафу“.